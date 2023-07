“Tiene ojos lindos, abre la boca y deja la cag…”: El desubicado “pelambre” sobre Fran que se despachó Francisco

“Tienes ojos lindos y todo, abres la boca (…) y dejas la cagá’”. Ese fue parte del comentario que hizo Francisco Arenas al hablar de Francisca Maira en Gran Hermano Chile.

El mecánico y camionero no tiene las mejores relaciones con la influencer… o al menos así lo dejó en claro en la conversación que tuvo con la Jennifer y Hans en el sauna de la casa.

¿Cómo empezó todo?

“Yo la veo así, a la mina la veo linda, para mi, yo nunca había estado con una hue… así al lado mío”, dijo la Pincoya cuando se estaba refiriendo específicamente a Fran, aunque el contexto eran todas las mujeres de la casa.

Al parecer, la chilota las ve muy diferentes a ella: “Estas son de la tele, esa es una hue… (…) una mina con extensiones, es ver una mina bonita”, señaló.

El comentario de Francisco

Pero al escuchar esto, Francisco no se sumó a su comentario: “Yo no estoy asombrado porque yo he visto más minas así. Esa es la diferencia”.

“La mina no pasa desapercibida”, refutó la Pincoya.

“No, ¿sabes por qué no pasa desapercibida? Me preguntas a mí, porque la encuentro ordinaria”, declaró Francisco.

El rechazo del público

Inmediatamente, los dichos en la casa de Gran Hermano tuvieron un efecto en las redes sociales, ya que en Instagram el video acumuló una enorme cantidad de comentarios negativos hacia Francisco.

“Francisco anda tratando a todas pésimo y siguen sin votarlo”, “Francisco se eliminó del reality en 1 día“, “Hans, sal de ahí, esa no es tu familia“, “Machismo puro y punto“, “eliminemos a Francisco“, fueron solo algunos de ellos.

Revisa el video a continuación: