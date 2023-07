“Me dio miedo”: Francisco hizo gran confesión sobre la carne perdida en el asado de Gran Hermano

¡Se acabó el misterio de la carne pérdida! Francisco sorprendió a sus compañeros de Gran Hermano con una importante confesión en la que se disculpó por el actuar que tuvo semanas atrás.

Cabe recordar que hace unos días los jugadores de la casa más famosa del mundo se ganaron como premio un asado para todos, algo que consiguieron luego de transar con Diana Bolocco a cambio de un secreto.

La animadora cumplió su palabra y los premió con un festejo donde hubo ensaladas, alcohol y por supuesto carne. Pese a eso, el ambiente de la fiesta se estropeó por la pérdida de un trozo de carne.

Todo se dio en medio de la preparación de la comida, cuando participantes como Lucas, Francisca, Maite y Rubén advirtieron que faltaba una porción de las que habían trozado, lo que generó molestia y varios comentarios negativos.

La confesión de Francisco

Sin embargo, nadie se había hecho responsable de lo ocurrido. Eso hasta ahora, ya que Francisco aprovechó la actividad de ñoquis de Trinidad para hacer un mea culpa frente a todos sus compañeros y confesar que fue él quien se comió sin querer un trozo más de carne.

“Quiero decir algo, ¿me pueden escuchar? Yo cuando entré el reality dije que era honesto, cascarrabias, sincero y honrado…”, comenzó declarando en la intervención que hizo en la cocina.

El mecánico reconoció que “hace dos semanas atrás, cuando trajeron las chuletas… Por equivocación, lo que ocurrió, ocurrió. Preguntaron quién se había comido la chuleta y fui yo”.

“Les pido mil disculpas a todos, a cada uno. No fui capaz, no fui valiente en decirlo porque me dio miedo”, concluyó.