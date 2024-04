Kaminski rebatió a Carla Jara y salió en defensa de Camila Andrade: “Siempre le tuvo celos”

Francisco Kaminski respondió a la última declaración de Carla Jara, quien expuso chats íntimos, y desmintió una relación amorosa con Camila Andrade en medio de rumores de una supuesta infidelidad.

“No sé por qué Carla hace esto, ella debiera cargarla conmigo, el tema es conmigo“, sostuvo en entrevista con LUN, a pocos minutos de las incendiarias publicaciones de su ex pareja.

Kaminski respondió a Carla Jara: “Yo decidí terminar”

“Aquí el único responsable del quiebre de mi matrimonio soy yo, no hay una tercera persona, todos los dardos deberían apuntarme porque yo era su marido y esto no es una pelea entre dos mujeres”, sostuvo Kaminski en entrevista con el citado medio.

En ese sentido, desacreditó la acusación de su ex esposa: “Los mensajes que muestra ahora Carla a Camila tienen una historia y no corresponden a la verdad“.

Asimismo, aseguró que la separación ocurrió después de una serie de problemas y discusiones.

“Se me fue yendo el amor lentamente y yo decidí terminar mi relación, y antes de terminarla no me involucré con una tercera persona, ni con Camila, ni con nadie“.

Kaminski niega relación amorosa con Camila Andrade

“Se está acusando a una persona inocente, de la cual mi ex señora siempre le tuvo celos de cierta manera”, apuntó el comunicador, agregando que con Andrade tiene “buena onda, como compañeros de trabajo”.

“Si decidí terminar mi matrimonio fue por eso, porque no me podía estar pasando algo con otra mujer estando en un compromiso. Enfrenté a mi ex señora con la verdad y que tenía que terminar la relación antes que ocurriera un engaño, o mirar para el lado“, agregó.

En esa misma línea, confirmó que todo estalló en medio de las vacaciones con Jara en Brasil, en febrero pasado. Durante el viaje, según él, la ex Mekano tomó su celular y descubrió los mensajes con Camila Andrade.

“Carla interpretó a su manera y se enojó, pensó que había una relación”, sostuvo Kaminski, asegurando que “en marzo se quebró todo y decidimos que después del cumpleaños de mi hijo yo me iba de la casa”.

Consultado sobre si pasó algo entre Camila y él, contestó: “Eso da lo mismo. Nos hemos encontrado para conversar de este asunto, porque somos los más perjudicados y la gente nos apunta, pero no hay un afán de conquista en este escenario que ha sido tormentoso e injusto”.

“No hubo infidelidad porque no pasó nada con Camila antes que me separara“, insistió, descartando que actualmente exista un vínculo amoroso con ella.

“Lo único que pasó entre nosotros fue un beso en el Festival de Puente Alto que lo pidió la gente después de tres días. Si va a existir una relación Camila no lo sé, no hay que escupir al cielo“, remató.

¿Qué pasó entre Carla Jara y Francisco Kaminski?

El comunicador aseguró que la ruptura con Jara fue en “muy buenos términos”, pero ella de inmediato expuso que “aquí hay una tercera persona involucrada, una de sus compañeras de trabajo”.

Si bien la ex Mekano no dijo ningún nombre en ese momento, las redes sociales no tardaron en llegar a la presunta implicada: Camila Andrade, quien el pasado miércoles afirmó: “No he sido infiel ni tampoco soy parte de la infidelidad que se me acusa”.

En menos de 24 horas, Jara arremetió nuevamente y confirmó este jueves en su cuenta de Instagram que Camila habría sido la causante de su separación con Francisco.

“Estoy cansada de tanta mentira y de que me quieran dejar como celosa, impulsiva y mentirosa. Pero me aburrí”, afirmó la actriz, adjuntando un texto que le envió a la animadora cuando descubrió que al parecer ella y Kaminski tenían más que una relación laboral.

