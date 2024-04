“Me fui hace 3 semanas”: Francisco Kaminski reveló su situación tras abandonar hogar que compartía con Carla Jara

Francisco Kaminiski volvió a referirse a su situación actual tras su bullada separación con Carla Jara, debido una supuesta infidelidad con Camila Andrade.

Todo comenzó cuando Sergio Rojas le consultó a Kaminski vía WhatsApp en el programa Que te lo digo, sobre su continuidad en Caja de Pandora y Radio Corazón, tras los rumores de desvinculación.

Ante la consulta, Kaminski envió un audio desmintiendo dicha situación, asegurando que su ausencia se debía a que estaba buscando departamento, ya que hace 3 semanas abandonó el hogar que compartía con Carla Jara.

“Eso no es así Sergio, yo pedí unas semanas para poder ordenar, buscar un departamento, a pesar de que yo me fui de mi casa hace 3 semanas, ando buscando una cosa ya definitiva”, precisó.

“Yo pedí una semana libre en la radio y pedí una semana de libertad para Caja de Pandora y me imagino, no sé, uno nunca sabe si lo van a echar o no lo van a echar a uno, pero fue bien acogido en ambos lados”, agregó.

“La coincidencia es muy notoria”

Por otro lado, el panelista Luis Sandoval complementó que se trataría de una extraña coincidencia con Camila Andrade, ya que la modelo tampoco habría asistido a grabar el programa

“Camila también pidió permiso especial esta semana y coincide que las dos figuras que están en medio de este escándalo no fueron a grabar esta semana. Según el reporte de Sergio Rojas estarían congelados, por lo tanto, la coincidencia es muy notoria”, detalló.

