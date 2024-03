Francisco Kaminski descarta infidelidad a Carla Jara: “Es una decisión que yo tomé”

Francisco Kaminski decidió contar su verdad tras el quiebre de su matrimonio con Carla Jara, luego de ser acusado de infiel y de que había otra persona en su vida, específicamente una compañera de trabajo.

Hasta el momento, el conductor no había comentado mucho sobre el fin de su relación, solo había confirmado la noticia e indicado que “es un tema delicado”, a diferencia de Jara, quien no demoró en relatar lo que hizo su ahora ex pareja.

¿Qué dijo Kaminski sobre la supuesta infidelidad?

“Nada que ver”, partió diciendo el esposo de Carla Jara al ser consultado por Infama.cl sobre una tercera persona en su relación, específicamente haciendo referencia a Camila Andrade.

Esto se dio luego de que el mismo portal le informara sobre el hate que está recibiendo la modelo en sus redes sociales, por supuestamente involucrarse en un matrimonio.

En la misma línea, confesó que “no hay ninguna tercera persona”, ya que la separación sería por una decisión personal de él, “por ser sincero con lo que siento, nada más“, detalló Kaminski.

Recordemos que Carla reveló recientemente a LUN que su separación se debió otra mujer. “Aquí sí hay una tercera persona involucrada, una de sus compañeras de trabajo, por eso me molesta la mentira”.

Revisa la declaración de Kaminski:

