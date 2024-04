Ex esposa de Kaminski rompió el silencio tras infidelidad a Carla Jara: Reveló “problemas de plata”

Este viernes, Carla Jara fue la gran invitada al program Podemos Hablar de Chilevisión, donde tuvo una honesta y reveladora conversación con Julio César Rodríguez.

La ex Mekano y actual profesora de yoga reveló cómo se enteró de la infidelidad de Francisco Kaminski con su compañera de conducción Camila Andrade.

También, acusó a su ahora ex pareja de mentir sobre su situación financiera. Finalmente, el episodio terminó con una lectura de cartas por parte de Vanessa Daroch.

Ahora, durante esta jornada, desde el programa Zona de Estrellas contactaron a Edith Poblete, ex esposa de Francisco Kaminski, para preguntarle sobre la infidelidad del animador a Carla Jara.

¿Qué dijo Edith Poblete, la ex esposa de Francisco Kaminski?

A pesar de los intentos del programa por saber el parecer de Edith frente a este hecho, la ex esposa de Francisco Kaminski no quiso hablar del tema, pero dejó algunas palabras a través de un audio.

“¿Sabes que? No quiero hablar nada, nada, nada de Francisco porque en verdad no quiero estar metida en eso. Estoy en otra, prefiero que no… Es por un tema familiar”, parte afirmando Edith.

Por último, la ex esposa de Kaminski manifestó: “Hubo muchos problemas de plata con él y prefiero no volver a escarbar ahí. Así que disculpa, no quiero hablar nada”, fue la respuesta de Edith Poblete a Zona de Estrellas.

Síguenos en