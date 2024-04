El día en que a Kaminski se le acusó de infidelidad durante su primer matrimonio en Primer Plano

Uno de los quiebres matrimoniales más mediáticos del último tiempo ha sido el de Francisco Kaminski con Carla Jara, que tras 10 años de estar casados se separaron producto de la infidelidad del locutor radial con Camila Andrade.

Hechos que dio a conocer Carla en la entrevista exclusiva con Podemos Hablar de Chilevisión, donde reveló cómo lo descubrió.

La polémica también revivió el pasado de Kaminski, ya que su ex esposa, Edith Poblete, fue consultada al respecto por el programa Zona de Estrellas, donde no quiso opinar sobre lo sucedido con Carla. Sin embargo, afirmó que: “Hubo muchos problemas de plata con él”.

En esa misma línea, se revivió el historial amoroso de Francisco Kaminski, en el que no solo los problemas monetarios habrían sido la causa de su separación con Edith, sino que también una presunta infinidad. ¿Qué se sabe sobre ello? Aquí el detalle.

El primer matrimonio de Francisco Kaminski

Todo se remonta al 2014 en el programa Primer Plano, cuando Kaminski estaba a portas de convertirse en padre con Carla Jara, y comenzaron los problemas judiciales con su ex esposa, Edtih Poblete, y las declaraciones de una ex amante en su primer matrimonio.

Su matrimonio con Edith duró alrededor de 4 años. Sin embargo, el locutor radial le habría sido infiel con su compañera de trabajo de la época, Priscilla Bascuñán, mujer que participó en un programa juvenil de Mega en 2012.

“Ahí nos conocimos, la verdad nos conocimos previamente por otros motivos. Pero ya como mayor contacto fue cuando yo asistí a este programa y el también trabajó en un programa de Mega como notero“, expresó Priscilla a Primer Plano.

“Me dice que definitivamente se va a separar”

En aquellas declaraciones, la joven afirmó que sabía que se encontraba casado: “Siempre estuvo presente que él estaba casado pero en primera instancia hablábamos (…) después fue como que empezamos a tener más feeling”.

“Como a la semana de eso, ya fue el quiebre, así como que él me dice ‘tengo que hablar contigo, pasa esto’, y ahí me dice que definitivamente se va a separar”, agregó la modelo.

Sin embargo, precisó que solo habría estado con Kaminski durante un mes mientras estuvo casado, que ella no habría sido el motivo del quiebre matrimonial y que el coqueteo empezó cuando se disponían a grabar a Viña por los programas que trabajan en ese entonces.

“¿Cómo lo hacíamos para vernos cuando él estaba casado?”

En cuanto la forma en la que se encontraban, Priscilla detalló a PP cómo lo hacían para verse a escondidas cuando Kaminski estaba aún casado con Edith.

“¿Cómo lo hacíamos para vernos cuando él estaba casado? Fueron muy pocos los momentos que se dieron para vernos porque lo que pasó entre nosotros pasó en febrero y él se separa en marzo. Por lo tanto, fueron muy pocas las semanas o los días que nos veíamos”, afirmó.

“Pero él en ese tiempo trabajaba en la radio, y salía de la radio y partía a verme como muy rápido, fugaz y me decía ‘solo vengo a darte un beso y me voy’. O sea yo entendía todo pero sabía que no estaba bien”, agregó.

“Cuando él ya había terminado con su ex señora, nosotros viajábamos todos los fines de semana juntos a los lugares donde tenía su discoteque”, complementó.

Kaminski termina con Priscilla y comienza con Carla Jara

Finalmente, Priscilla especificó cuando Kaminski decidió dejar de vincularse con ella: “Él me dice, ‘te dejo porque estoy enamorado de otra mujer’, y eso se entiende, yo ahí desaparezco, no hay nada que hacer”, detalló.

Sin embargo, la modelo afirmó que cuando el animador anunció su relación con Carla Jara, negó haber estado con ella.

“Nunca me voy a olvidar cuando dijo ‘sí, estaba soltero, solo, desde que me separé de mi ex señora’ y eso me dolió (…) me sentí pésimo”, explicó.

Revisa el momento a continuación:



