Francisco Kaminski sale al paso de bullada separación: “No siento haber hecho las cosas mal”

El nombre Francisco Kaminski se ha tomados los titulares y las redes sociales luego de que se diera a conocer la presunta infidelidad a Carla Jara, con quien terminó su relación tras 11 años y un hijo en común.

Si bien han existido muchas especulaciones en torno a lo que podría haber ocurrido entre la ahora ex pareja, Kaminski ha optado por no referirse en detalle a la presunta infidelidad que se le acusa con su compañera de trabajo, Camila Andrade. Hasta ahora.

¿Qué dijo Francisco Kaminski?

“En la situación en la que me encuentro no se puede estar bien. Te mentiría. No te puedo decir que estoy bien. Pero sí estoy enfocado en lo que es el trabajo”, confesó en conversación con LUN.

Junto a lo anterior, añadió que “quiero volver a encontrarme con la gente, con plataformas positivas. Estoy enfocado netamente en el trabajo”.

“Entre más trabajo tenga, tengo menos tiempo para pensar en tonteras, menos tiempo para deprimirse, menos tiempo para sufrir. Y hay que seguir adelante. La vida continúa, la vida sigue”, añadió.

Asimismo, complementó que “nadie podría estar bien en una situación como esta. Pero tampoco me quiero echar a morir”.

“No siento haber hecho las cosas mal. Solo que no he hablado, no he dado mi opinión y no la voy a dar tampoco por respeto a mi hijo, ex señora y entorno. Creo que no corresponde”, explicó Kaminski.

Kaminski y su futuro laboral

Cabe recordar que el comunicador se había referido con anterioridad a la desvinculación de uno de los programas que tenía en su casa televisiva y confesó que “si bien fue de común acuerdo, no fue la forma que yo esperaba, es lamentable, pero en fin… Y ojo, que esto va más allá de los otros involucrados, o involucradas”.

Sin embargo, aclaró que continúa en La Red con un programa junto al empresario Iván Martínez: “Una cosa es el trabajo y la otra es la vida personal”.

