Francisco Kaminski buscará volver con Carla Jara: “Hay esperanza”

Francisco Kaminski se mantiene esperanzado respecto de una reconciliación con Carla Jara, tras anunciar el quiebre de su relación después de diez años de matrimonio, noticia que fue confirmada por ellos durante la mañana de este viernes.

La pareja estaba a semanas de celebrar su aniversario número once y al respecto, Carla Jara aseguró que se trata de una decisión repentina debido a una infidelidad de Kaminski.

Francisco Kaminski no se cierra a una reconciliación

En el programa Zona de Estrellas, Adriana Barrientos reveló partes de una conversación que mantuvo con Francisco Kaminski, en donde reveló indicios de retomar la relación: “Uno nunca sabe. Hay esperanza”, señaló.

En esa misma línea, aseguró que la ruptura se dio en buenos términos y que ambos van a tratar el tema con respeto por Mariano, su hijo, con quien celebraron su décimo cumpleaños durante el fin de semana pasado.

Por otra parte, Jara discrepó con las declaraciones de su ex pareja y confesó a LUN que hubo infidelidad: “Nos separamos hace dos semanas y quiero dejar súper en claro que esto no es como él está diciendo, no fue en buenos términos. Aquí sí hay una tercera persona involucrada, una de sus compañeras de trabajo, por eso me molesta la mentira”.

Finalmente, el panelista Pablo Candia complementó la información de Barrientos y aseguró que ambos ya se habían separado en ocasiones anteriores, siendo la más reciente durante el viaje familiar que realizaron en Brasil a principios de este año, donde retornaron al país estando distanciados.

Revisa la publicación de Instagram:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Francisco kaminski (@fcokaminski)

Síguenos en