Francisco Kaminski rompió su silencio para explicar acusaciones de supuesta infidelidad: “No quiero más”

Luego del anuncio de su separación con Carla Jara, el comunicador Francisco Kaminski ha estado en la palestra por acusaciones de presunta infidelidad y que salpicarían a su compañera de funciones, Camila Andrade. Sin embargo, nada de esto ha sido confirmado e incluso recientemente fue desmentido por el implicado.

Esto quedó en evidencia durante el programa Que te lo digo y fue dado a conocer por el periodista Sergio Rojas, quien dijo estar comunicándose por mensajes con Kaminski.

En ese sentido, expuso que el círculo cercano al animador le habría pedido precaución con el tema, porque “acá está pagando gente por nada”.

¿Qué dijo Francisco Kaminski?

Sumado a lo anterior, Rojas contó que el acusado estaba conectado en WhatsApp y le habría respondido algunas preguntas; en particular, el periodista le preguntó a Francisco si es que le interesaba tener un contacto telefónico en vivo para aclarar las dudas de su quiebre amoroso.

Pero luego de recibir una negativa, mostró ante la pantalla la supuesta respuesta de Kaminski y que decía lo siguiente:

“No puedo ahora, pero es falso. Camila no tiene nada que ver”, indicó el mensaje de supuesta autoría del acusado. Pero también se observan frases como “no quiero más” y “ha sido muy difícil para todos”.

Posteriormente, Sergio Rojas retomó su conversación con fuentes cercanas al animador y ellos le habrían replicado esto: “El círculo cercano de Francisco me dice que ‘no quiere hablar esta semana, pero no sería Camila, Francisca ni Marcela, no existe engaño’“, contó el periodista.

Asimismo, éste habría consultado específicamente por los rumores de infidelidad, asegurando que le indicaron que “(serían) por el beso que se dio Kaminski y Camila en Puente Alto, y los mensajes que le llegaban de que, supuestamente, ambos coqueteaban en el canal (La Red).

“Quienes enviaban esta información fue gente que trabajaba en el canal. No hay engaño, Francisco no quiere más, ha sido muy difícil para todos y hay gente aquí que está pagando por nada”, habrían agregado las fuentes, según mencionó el panelista.

