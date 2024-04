“A todas les dice…”: Usuarios compararon antigua confesión de amor de Kaminski a Carla Jara con la de Andrade

Usuarios en redes sociales recordaron la confesión de amor de Francisco Kaminski a Carla Jara en 2014, la cual tendría similitudes con las declaraciones con las que admitió el romance con Camila Andrade.

A modo de contexto, hace unos días el periodista Sergio Rojas dio a conocer los dichos de Kaminski entorno a su vínculo con Camila en el programa Que te lo digo, donde admitió sus sentimientos, asegurando que jamás los había sentido antes.

“Estoy con Camila. Yo nunca me había sentido así con nadie. Y siento que desde Puente Alto me di cuenta que teníamos que estar juntos”, reveló el periodista que tomó contacto con el animador en dicha oportunidad.

Sin embargo, los cibernautas no dejaron pasar la frase “nunca me había sentido así con nadie”, ya que rápidamente recordaron una entrevista de Kaminski en la que dijo las mismas palabras para referirse a su ahora ex pareja.

La confesión de amor de Francisco Kaminski a Carla Jara en 2014

El registro es del año 2014, donde Francisco Kaminski en el programa Sálvese quién pueda, expresa su amor por Carla Jara, calificándola como la mujer de su vida.

“Carlita, me he cansado de decírtelo. Eres la mujer de mi vida. Espero que nuestro amor dure para toda la vida y así yo creo que va a ser”, expresó en el video el ex animador de la Caja de Pandora.

“Eres la mujer que llegó a llenar mi vida, que me entrega cosas que nunca antes había sentido, en el aspecto de sentimientos. Te envío un beso tremendo y vas a ser una gran mamá, no me cabe duda”, agregó.

En esa misma línea, Kaminski concluyó: “Así que a través de las pantallas de SAV (Sálvese quién pueda) quiero decirte que te amo mucho y que eres la mujer de mi vida”.

El video fue rápidamente viralizado en TikTok, donde los cibernautas comentaron al respecto, dando cuenta de la similitud de la confesión de amor que hizo a Carla Jara y recientemente a Camila Andrade.

“A todas les dice lo mismo”, “Lo mismo que dijo ahora”, “Buuuu repite lo mismo”, expresaron algunos.

