“Ganó la familia Lulo”: Francisco se coronó como líder tras dar una paliza a Coni y Jorge en la prueba

Una nueva prueba del líder se vivió al interior de la casa-estudio del reality más famoso del mundo y dejó a un ganador que, prácticamente, por paliza se impuso ante dos de sus compañeros.

Se trató de Francisco Arenas, quien ya durante la madrugada de este miércoles, se enfrentó a Coni y Jorge en un difícil desafío que constaba en sostener una hilera de cajas a presión en contra de un pequeño soporte, agregando una tras otra al ritmo del despacho de una cinta transportadora.

Sólido en su desempeño, quien se ha ganado el título del “padre de la familia Lulo” en Gran Hermano Chile, ahora se transformó en el líder de la semana.

Esto quiere decir que Francisco aseguró su estadía en el programa por al menos una semana más, quedando inmune a las nominaciones de sus compañeros, y tendrá la labor de salvar a uno de ellos de la placa.

Una vez conseguido el triunfo, el jugador fue rápidamente abrazado por Coni y Trini, además de Hans, Skarleth y otros.

Ya de regreso a la cocina, Francisco no podía ocultar su emoción mientras conversaba con Coni. “Lo que más me interesa es que se haya visto en la tele para que me vea mi hijo”, dijo.

Mira el momento del triunfo acá:

Reacciones en redes

Claramente que los seguidores del reality no quedaron ajenos a esta inesperada victoria de Francisco, quien por primera vez adquirió el título de líder.

Las bromas tampoco se hicieron esperar, haciendo alusión a la desconexión que a veces tiene Pancho con el resto de los participantes, confundiendo sus nombres u olvidando las reglas del Gran Hermano.

francisco nuevo lider de la semana! ganó la familia lulo y estamos vivos para verlo #GranHermanoCHV pic.twitter.com/cn6AGnls2v — ִֶָ#teamlulo (@HANSVKING) July 12, 2023

*Francisco tiene que salvar a alguien de la placa* Francisco: Voy a salvar a Benjamín#GranhermanoCHV pic.twitter.com/jKrU5SIA0F — Caroline🐰 (@carolkookie13) July 11, 2023