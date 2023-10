Francisco se molestó por repetitiva actitud de Jorge en Gran Hermano: “Lo encuentro ordinario”

Un curioso tema de conversación se dio en la casa de Gran Hermano cuando de pronto comenzaron a comentar una situación puntual que ocurre en el programa, aunque con varios participantes (como Jorge Aldoney) y de manera repetitiva: Andar sin polera a cualquier hora del día, haya o no planes de piscina.

Y es que el tema surgió a raíz de un comentario que lanzó Sebastián Ramírez: “¿Y por qué andai’ con chaqueta, Estefi?“, le preguntó a la modelo, justo cuando ella estaba sentada en la mesa con Jennifer Galvarini y Francisco Arenas.

“Para no comer en la mesa con bikini“; respondió ella, a lo que Seba acotó: “Estai’ igual que mi mamá… que con polera en la mesa. O si no, no se almuerza“. Pero, aparentemente, esto no fue bien visto por ‘Papá Lulo‘, porque enseguida se sumó a la conversación: “No, y en la casa igual… Se ve ordinario“.

¿Qué pasó con Jorge?

“Yo cuando miraba a Jorge hacer pan, acuérdate, a cuero pelao’… Me daba cosa“, le comentó a Pincoya. Y de hecho, Estefi se sumó a la crítica asegurando que a ella le pasaba lo mismo.

Al parecer, Francisco no soporta ver a las personas sin polera, al menos dentro de la casa cuando están compartiendo con los demás: “No lo dije, pero me daba cosa a mí cuando veía a Jorge hacer pan amasado sin polera“, señaló.

Incluso, un comentario acerca de su familia dio a entender que es bastante estricto con este tema: “Mi sobrino también, cuando se sienta a la mesa: ‘ponte la polera’, le digo yo. Es que uno tiene que dar el ejemplo también”, cerró.

Revisa el momento a continuación:

