Francisco reveló qué será de su futuro tras Gran Hermano: “Yo no soy pa’ camiones…”

Durante la noche del pasado martes se vivió un especial momento en la casa de Gran Hermano Chile cuando se reencontraron los participantes que salieron de la casa con aquellos que continúan en juego.

Y fue gracias a esto que varias conversaciones tuvieron lugar, como la de Francisco Arenas con Ariel Wuth, donde le confesó que si ganara el reality se compraría una grúa para remolcar autos.

Un detalle que llamó especialmente la atención de Ariel, porque él pensaba que Papá Lulo esperaba poder comprarse un camión, ya que él antes de entrar al programa trabajó varios años como camionero.

Sin embargo, el anhelo de Francisco realmente iba por otro camino que no estaba relacionado a la actividad que venía haciendo, y de hecho le explicó la razón al artista circense.

¿Qué reveló Francisco?

Consultado por Ariel sobre si tenía la meta de comprarse un camión, Papá Lulo inmediatamente negó esta posibilidad: “Yo no soy pa’ camiones, no me gustan los camiones“, aseguró.

Dicha afirmación llamó la atención de Ariel, puesto que Francisco suele ser relacionado con esta profesión: “Ahí me cagaste de onda… Yo pensé que tú eras camionero, y tú eras mecánico de camiones”, rectificó.

“Sí po’, yo soy mecánico pero después trabajé 17 años manejando un camión de mi papá… Nunca lo hice por (gusto). Lo hice por apoyar a mi papá“, agregó Francisco.

Y fue entonces que indicó cuál sería realmente su ‘sueño’: “Si me fuera bien aquí, lo que más pueda aguantar, sería juntar plata para comprar una grúa para trasladar autos. Dios me dio la oportunidad de volver y hasta donde se pueda”, cerró.

