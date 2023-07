Francisco lanzó cruda verdad sobre su amistad con Coni: “Me arrepiento de haberla salvado”

Luego de recibir el voto de legado de Maite, Francisco tuvo una extensa conversación con Alessia y le manifestó importantes confesiones. Una de ellas tiene relación a la decisión que tomó cuando fue líder y salvó a Constanza de la placa de nominación. “Me sentí arrepentido de haber salvado a la Coni… sé que todos estaban molestos porque no salvé a Rubén y salvé a la Coni”, expuso, pero explicó que fue porque “sabía que si no la salvaba nadie, ella se iba”. Por su parte, Alessia le hizo una pregunta crucial: “¿Tú crees que estaría mejor aquí de lo que estaría afuera? ¿Tú la ves bien? Yo estoy muy preocupada por la Coni”. Ante esto, Pancho reflexionó y aseguró que “creo que a lo mejor le hice un daño, porque no lo vi por esa parte, lo vi porque no se quería ir. No soy nadie para juzgarla”.