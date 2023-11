Pancho reveló qué le dijo Seba antes de su renuncia y lanzó indirecta a Coni: “Tanto pelear y…”

Este martes se vivió la abrupta renuncia de Seba Ramírez en Gran Hermano Chile, tal como ocurrió la primera vez que salió del encierro. Una situación que, en esta ocasión, no tomó tan de sorpresa a sus compañeros. De hecho, así se lo confesó Coni a Pancho, asegurando que “sabía que se iba a ir”. Por otro lado, Francisco indicó que también sabía que pasaría luego de una conversación que mantuvieron en la mañana, pero que finalmente se pudo despedir. “Desapareció, fui para afuera y me lo topé. Suerte, me dijo“, continuó contando el ex Lulo, añadiendo una reflexión que dejó pensativa a Capelli. “Tanto pelear y los momentos bellos hay que disfrutarlos”, comentó.