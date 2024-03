Pancho Reyes y su debut como jurado en Got Talent Chile: “No lo tomo a la chacota ni me hago el choro”

Francisco Reyes es uno de los miembros del jurado de Got Talent Chile, el nuevo programa de talentos que se estrenará por las pantallas de Chilevisión.

Si bien el reconocido actor nacional es un ícono de las teleseries, ahora vuelve a la televisión en un rol completamente diferente: Hará su debut como jurado.

“Ese fue el atractivo de aceptar este trabajo”, reconoció en entrevista exclusiva con CHV Noticias.

“Era una cuestión que no había hecho nunca y que era un desafío en ese sentido. Me pareció interesante y entretenido, y además significa trabajo”, añadió.

Francisco Reyes, de actor a jurado

—¿Cómo es el Francisco Reyes que conoceremos como jurado?

—Yo creo que no es muy diferente a la imagen que se tiene de mí… Me ha tocado hacer muchos personajes, en general, más bien buena onda que mala onda. Si bien me ha tocado hacer personajes rudos, difíciles… en este jurado también soy el más flexible frente a los participantes. Del grupo yo creo soy el más flexible en el sentido de que siempre estoy buscándole el lado bueno a cada uno y trato de estimularlos, si tienen algo de talento evidentemente, de que continúen. Trato de buscarle el lado, soy más pro sí, que pro no.

—Como intérprete y actor, ¿en qué te fijas a la hora de evaluar una presentación?

—Obviamente me fijo más en todo lo que es escénico, en todo lo que es el gancho con el público, la forma de entregar emociones o los sentimientos. Tengo algunas capacidades musicales, entonces puedo darme cuenta si alguien está desafinando o no. O cuando hay algo de creatividad en lo que se está haciendo. Si hay algo de novedad, doy el pase.

—¿Es muy difícil decirle que no a alguien que está en el escenario?

—Es súper difícil. Hay veces que te la hacen fácil. Hay veces que llegan unos personajes que son más bien atractivos por lo freak que son, pero que artísticamente no tienen oportunidad y ahí, bueno, uno se divierte con ellos, pero obviamente es no. Cuando hay expectativas reales del participante, de desarrollarse como artista, ahí es súper difícil decir no porque soy totalmente contrario de frenar ilusiones o impulsos. A veces es súper doloroso porque tú te das cuenta que a pesar de que haya voluntad, deseo, anhelo o pachorra, no hay capacidad nomás y ahí hay que decir el no y tratar de ser lo menos hiriente posible, lo más cuidadoso, en mi caso por lo menos, y contener de la mejor manera ese no.

—En lo que va de programa y grabaciones… ¿qué ha sido lo que más te ha gustado de esta experiencia?

—Lo que más me ha gustado y costado es justamente tener la capacidad y claridad de poder decir sí o no. Eso es un ejercicio muy potente, en mi caso, porque yo me lo tomo en serio. No me lo tomo a la chacota ni me hago el choro, ni pinto el mono. Trato de ser lo más honesto posible, que es lo que corresponde. Me ha desafiado.

—¿Qué debe tener una presentación para conquistar a Francisco Reyes?

—Belleza, poesía, sorpresa, emoción. Hay cosas que te vuelan, inmediatamente. Lo mismo que yo pido en el teatro. Necesito que me saquen de mi estado emocional con el cual llegué… no que me dejen más aburrido, que me saquen evolutivamente. O que me dejen en las nubes de felicidad, o de emoción, o de razonamiento, pero que me hagan volar. Que me hagan despegar del asiento.

—¿Y qué sería un no rotundo?

—Todo lo contrario a lo que te acabo de decir. Que no me haga sentir nada. Que sea chato.

Francisco Reyes habla sobre sus compañeros del jurado

Esta es la primera vez que Francisco Reyes trabaja con Leonor Varela, Diana Bolocco y Antonio Vodanovic, una de las experiencias que más le ha gustado en lo que va de programa.

“Lo que sí me ha gustado es estar aquí, conocer a mis compañeros del jurado, que son de un mundo al cual yo no pertenezco, que es la animación”, reconoció.

“Está la Leonor, que es actriz también, pero es de Los Ángeles (Hollywood), que es otra forma. Ha sido interesante porque son personas de las cuales nunca pensé intimar tanto como se intima en este trabajo… en los camarines, almuerzos, uno está en las conversaciones sobre los participantes, en el jurado. Hay momentos de acercamiento interesantes”, detalló.

—¿Cómo evalúas la experiencia con ellos?

—Cuando me meto en un espacio laboral, obviamente me dispongo de la mejor manera posible, porque o sino es una lata. Así que trato de llevar bien, pero no falsamente. Llevarme bien con toda la gente con la cual trabajo, ya sea el jurado como con todo el equipo técnico. Es mi forma de llevar la vida adelante. Y en este caso particular me parece atractivo enfrentarse a vidas que son muy distintas a las tuyas, en sentido laboral… conocer personas nuevas.

