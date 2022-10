Franz Ferdinand no se olvida del Festival de Viña: Abrieron show con icónica presentación de Sergio Lagos

Si te decimos Festival de Viña de 2006 tal vez no muchos recuerden la parrilla, pero si mencionamos a Daddy Yankee bajando al escenario en su trono seguramente te vengan las imágenes de inmediato.

Sin embargo, los más asiduos del indie-rock también podrán recordar que la banda Franz Ferdinand aterrizó a la Quinta Vergara de la mano de Vertigo Tour, marcando un precedente de calidad y diversidad en este evento de talla internacional.

Los escoceses liderados por Alex Kapranos encendieron al “monstruo” con canciones como Do You Want To y Take Me Out, luego de haber sido presentados por Myriam Hernández junto a Sergio Lagos.

Un paso por la Ciudad Jardín que quedó en la memoria del reconocido grupo. Esto quedó en evidencia en las historias de su cuenta Instagram, luego de compartir la grabación de una fan que asistió a uno de sus conciertos y capturó la apertura de uno de sus más recientes shows en Londres.

Fue entonces que, según destacaron usuarios en Twitter, se reveló que utilizaron el audio de la presentación que recibieron en Viña con la voz de Sergio Lagos.

Puedes revisar el momento a continuación: