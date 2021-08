Durante la jornada de este jueves se dio a conocer una una feliz noticia que estaría pronta a hacerse realidad para Britney Spears, en medio de la batalla legal que mantiene contra la estricta tutela de su padre, Jamie Spears, quien posee control sobre las finanzas, carrera e incluso temas de la vida personal de la cantante.

De acuerdo con el medio de espectáculos TMZ, el abogado de Jamie estaría próximo a presentar los papeles legales que permitirían dar paso a una transición en el caso y lograr que otra persona asuma el rol de tutor.

Según consignan, el documento plantea que “no hay motivos reales para suspender o destituir al Sr. Spears como curador del patrimonio, y es muy debatible si un cambio en conservador en este momento sería lo mejor para la Sra. Spears”.

Lee también: Con Catherine Zeta-Jones como Morticia: Este el es cast de la serie de “Los Locos Addams” de Tim Burton

“Incluso cuando el Sr. Spears es el objetivo incesante de ataques injustificados, no cree que una batalla pública con su hija por su servicio continuo como su tutor sería lo mejor para ella. Entonces, aunque debe impugnar esta petición injustificada para su remoción, el Sr. Spears tiene la intención de trabajar con el Tribunal y el nuevo abogado de su hija para preparar una transición ordenada a un nuevo tutor“, agrega el escrito.

Por otra parte, la defensa de Jamie Spears argumenta que él “salvó” a Britney cuando ella sufrió su crisis, ya que “no sólo estaba sufriendo mental y emocionalmente, sino que también estaba siendo manipulada por depredadores y en apuros económicos. El Sr. Spears vino al rescate de su hija para protegerla“.

Luego de esta noticia, el hashtag #FreeBritney, que se ha tomado las redes sociales durante la batalla legal que atraviesa la artista, se posicionó en el primer lugar de tendencias globales en Twitter.

Seguidores de la intérprete estadounidense celebraron este nuevo paso, sin embargo recalcan que aún no pueden cantar victoria.

“Hoy más que nunca, otro paso más hacia la libertad”, “es un gran paso para ella” y “se está empezando a hacer justicia” fueron algunas frases que expresaron sus fans.

Mira a continuación algunas reacciones:

ustedes me estan diciendo que esa cosa renunció y Britney finalmente es libre???????? #FreeBritney pic.twitter.com/UozT3uLKpZ

No me importa que Britney ya no regrese a la industria. El mundo le hizo mucho daño también. Lo único que quiero es que ella sea LIBRE y sea FELIZ!! 💖

#FreeBritney pic.twitter.com/GZIOb6QZRB

— DIVAS DEL POP (@divas_del_pop_) August 12, 2021