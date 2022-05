Murió el actor Mike Hagerty, recordado “Mr. Treeger” en Friends, a los 67 años

Una lamentable noticia fue la que se conoció durante las últimas horas: Mike Hagerty, quien interpretó al recordado “Mr. Treeger” en la popular serie Friends, murió a los 67 años.

De acuerdo a lo reportado por el medio estadounidense TMZ, el deceso ocurrió el pasado jueves, según lo informó la actriz Bridget Everett, coprotagonista de Hagerty en la producción Somebody Somewhere.

Hasta el momento, se desconoce la causa de su muerte. “Amé a Mike en el instante en que lo conocí. Era tan especial. Cálido, divertido”, comentó Everett sobre el actor.

Uno de sus papeles más conocidos fue el de “Mr. Treeger” en la sitcom, donde interpretó a un trabajador del edificio. Pese a que tenía apariciones recurrentes, uno de las más recordadas es en el capítulo “The One With the Ballroom Dancing”, de la cuarta temporada, cuando le pide a Joey Tribbiani (Matt LeBlanc) que le enseñe a bailar.

Además de Friends, el actor tuvo papeles en diferentes producciones, como Boston Legal, Brooklyn Nine-Nine, Cheers, Community, CSI, Curb Your Enthusiasm, Entourage, Urgencias, Ghost Whisperer, Glee, Los Goldberg, Grey’s Anatomy, Finales felices, Medium, The Mindy Project, Mob City, Monk, Seinfeld, Desvergonzado, The Wayans Bros. y Años maravillosos.