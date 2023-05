“Es Menem aunque lo niegues”: Emeterio Ureta las emprendió contra Cecilia Bolocco tras insólita confusión

Durante los últimos días, en redes sociales se presenció un fuerte roce entre Emeterio Ureta, más conocido como El Marqués del Arrayan, y la ex Miss Universo Cecilia Bolocco, producto del nombre que eligió Máximo Menem para su usuario en Instagram.

Todo comenzó cuando la influencer compartió una publicación en su cuenta oficial de dicha red social celebrando su cumpleaños junto a su hijo. “Awww, mi @maximobolocco me sorprendió el día de mi cumpleaños con velitas y torta a la hora de almuerzo”, comentó.

Las fotografías que publicó se llenaron de comentarios positivos, felicitaciones y palabras llenas de cariño. Sin embargo, hubo uno que llamó la atención. El empresario Ureta escribió: “Por favor, parece que tienes nada en la cabeza. Falta de cultura y roce social. Tu hijo es Menem aunque lo niegues“.

Pero eso no fue todo. En la misma línea, explicó su mal gusto por la situación. “Qué asco que una madre le cambie el apellido a su hijo. ¡Qué vergüenza!”, dijo.

A pesar de lo señalado por El Marqués del Arrayan, el hijo de Cecilia Bolocco, durante el año 2022, explicó su decisión de llevar su apellido materno, a pesar de no haberlo cambiado de forma oficial.

“Yo no me he cambiado el orden de los apellidos, pero me siento más representado por el apellido de mi mamá. Lo he dicho varias veces, pero yo no voy a borrar el apellido Menem”, aclaró en ese tiempo. “Nunca viví con mi papá, así me siento más cómodo con el apellido de ella”, agregó.

En ese sentido, pese a la acusación que emitió Emeterio Ureta, el hijo de la animadora de televisión, Máximo Menem, nunca ha cambiado sus apellidos, sino que sólo decidió utilizar el materno en sus redes sociales.

