“No he estado bien”: El fuerte testimonio de la actriz Paola Troncoso por su estado de salud

Durante la jornada de este miércoles, la actriz Paola Troncoso alertó a sus seguidores tras compartir un duro relato relacionado a la fibromialgia, enfermedad que le fue diagnosticada a sus 30 años.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de 48 años publicó una imagen en que se ve angustiada debido a su actual estado de salud. “Esta es la peor foto que publico, pero es mi realidad actual y quiero compartirla porque siento que es necesario”, partió diciendo.

“Desde el fin de semana no he estado bien de salud, muchos saben de mi tema de fibromialgia que gracias a Dios la he controlado bastante bien, pero ahora se suma una cirugía y problemas de hipertensión muy elevada que me tienen complicada“, agregó.

En la misma publicación, Troncoso explicó que hasta el momento ha controlado esta afección crónica sólo a base de “meditación y conocimiento espiritual y personal”. Sin embargo, debido a las últimas complicaciones, se ve obligada a someterse a una operación para mejorar su condición.

“El problema es que sabiendo muy bien qué cambios debo hacer para estar sana y feliz realmente, me cuesta tanto tomar decisiones a veces. Pero como la vida es sabia y te ama, entonces vuelves a enfermarte hasta que entiendes que debes hacerlo ya“, reflexionó.

“Lo bueno es que a veces nuestro ser superior que nos ama tanto, sabiendo lo difícil que se nos hace cambiar, nos hace vivir situaciones tan incómodas y dolorosas e injustas que te obligan a salir de esa zona“, añadió.

En esa misma línea, la artista agradeció a su cuerpo “cada dolor y enfermedad, porque me hace tomar conciencia de que es lo que debo fortalecer, dejar atrás o comenzar a hacer para seguir creciendo en mi evolución y apertura de conciencia plena y feliz”.

“Espero que todos tengamos la posibilidad de entender por qué nos enfermamos y qué es lo que debemos sanar o arrancar de nuestra vida para hacerlo. Espero les haga sentido y cuiden de ustedes mismos. Recuerda que la única persona del mundo que estará hasta el último día de tu vida contigo, eres tú“, concluyó.

El post acumula miles de comentarios de apoyo, entre ellos de figuras del espectáculo como Javiera Contador, Ingrid Parra, Carlos Díaz, Yasmín Valdés, Fernando Godoy y su ex compañero de Morandé con Compañía, Christian Henríquez (Ruperto).

Revisa la publicación acá: