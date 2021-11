Durante la noche de este miércoles, se emitió por las pantallas de Chilevisión la gran final de El Discípulo del Chef. En la última instancia, primero se enfrentaron los cinco participantes restantes y a partir de la preparación de sus platos estrellas, cada uno de los chefs eligió a sus favoritos, dejando a Víctor ‘Zafrada’ Díaz, Gala Caldirola y Jacqueline Pardo. Finalmente, quien alzó el trofeo fue Zafrada, quien además se lleva 15 millones de pesos.

Ahora bien, más allá de las cada vez más sofisticadas preparaciones que fueron ejecutando los participantes del programa, resulta pertinente destacar que también se generaron grandes amistades durante este tiempo.

Yuhui Lee y Zafrada se convirtieron en una dupla inseparable y posiblemente, de los más queridos por los televidentes. Protagonizaron numerosos episodios durante el transcurso de la competencia en que se ganaron el cariño, las risas y la conmoción por parte de los seguidores del espacio.

Un momento memorable fue cuando Yuhui echó al agua a su amigo y reveló que “es bueno para la piscola”, frente a todos. Díaz le respondió entre risas y algo nervioso que “lo que pasa en Iloca se queda en Iloca, no seas sapo”. Finalmente aclaró que en realidad, no tomaron. No obstante, a muchos les quedó la duda tras esa broma.

Asimismo, durante estos meses, se generó una cercanía especial entre la modelo española Gala Caldirola e Iván ‘Potro’ Cabrera. Rápidamente, en las redes sociales y en los medios, se convirtió en uno de los supuestos romances más comentados del último tiempo.

Si bien la ex del Huaso Isla explicó que en realidad no se había involucrado en ninguna relación formal, todo parecía indicar que tuvieron al menos una aventura, ya que hasta viajaron juntos. Por su parte el bailarín también desminitió que hubiese algún nexo de carácter amoroso. Sin embargo, en la cocina, se les veía un trato un tanto sugerente. En la última jornada, Caldirola aseguró que “encontré una persona que tal vez pueda ser mi compañero“.

Otro vínculo relevante que no podemos dejar pasar es el que se produjo entre el maestro Ennio Carota y el comediante Felipe Izquierdo. Desde un inicio, se pudo ver un química entre ambos, en donde le humor fue lo que los unió de manera sorprendente. El italiano fue hasta la casa del actor a comunicarle que estaba eliminado, en una actitud sumamente amistosa. Este martes, incluso aparecieron juntos en un post compartido en sus redes sociales.

Finalmente, el encuentro que en un principio generó expectativas fue el de Kenita Larraín y Giuliana Sotela, ambas ex parejas del Chino Ríos. Contra todos los pronósticos, hicieron buenas migas y compartieron bonitos momentos tanto al interior de la cocina, como incluso fuera del set televisivo. Incluso, el día en que Giuliana fue eliminada, la numeróloga no pudo contener las lágrimas.