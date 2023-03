“Fui víctima de maltrato psicológico, verbal, y físico”: Daniela Aránguiz contestó los dichos en su contra de Jorge Valdivia

En horas de esta jornada, El Mago publicó un comunicado en el que afirmó haber sufrido reiterados ataques por parte de la ex Mekano. La respuesta no tardó en llegar y la panelista de televisión compartió en sus redes sociales un comunicado refiriéndose a las palabras del ex jugador de Colo Colo.