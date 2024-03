La furia de Michelson tras supuesto regreso de Marcianeke con su ex: “No triunfaste en nada”

Ignacia Michelson reaccionó a los rumores sobre un posible regreso de Marcianeke con su ex pareja Anais Vilches, con quien protagonizó un polémico quiebre a mediados de 2022.

Recordemos que el cantante urbano acusó a Vilches de un presunto maltrato y de haber sido cómplice de un robo en su casa.

De esta manera, Michelson, quien tuvo una relación amorosa con el autor de Dímelo Ma’, arremetió contra Vilches en su cuenta de Instagram.

Ignacia Michelson arremete contra Anais Vilches

La ex jugadora de Gran Hermano Chile compartió una historia con fuertes dichos en contra Anais Vilches, a quien le recordó las acusaciones del artista después de terminar su relación.

“¿Todo bien en sus casas? ¿están todos cucú o es mi idea? O sea, quién puede avalar a alguien que le rompió la cabeza a alguien y trató de robarle dinero“, partió diciendo.

En esa misma línea, sostuvo que “si ellos quieren volver es tema de ellos, pero es lo que yo pienso, no creo ser la única que piensa erróneamente”.

“Que se ubique y que se vuelva a ubicar, o sea, ¿quién era ella antes de? Si no hubiese sido ‘la novia de’ a quién le ha ganado“, apuntó.

“Como no pudiste hacer nada, porque no triunfaste en nada y no has hecho nada, después de eso tuviste que recurrir a él para volver a tus 20 minutos de fama. Yo sola brillo con él o sin él, con quién sea, porque yo, mamita, tengo luz propia, cosa que creo que te falta“, remató.

Mira las declaraciones acá:

Síguenos en