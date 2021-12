Figuras como Joko Widodo, presidente de Indonesia o Bill Clinton, presidente 42° de Estados Unidos son conocidos por su fanatismo musical. A tal punto que Widodo tiene un bajo firmado por Metallico y Clinton llegó a ser amigo de David Bowie.

Ahora, el presidente electo Gabriel Boric fue nombrado por el portal Metal Hammer como el parlamentario con mejor gusto musical que es reflejado a través de sus redes sociales. En Instagram cuenta con una colección de discos de Deftones: ábum homónimo de 2003, White Pony del año 2000 y Ohms de 2020.

Además de Deftones, Boric ha mostrado fanatismo por Nirvana, Tool y Soundgarden. En una entrevista a los 40 principales citada por el sitio de metal, el electo presidente indicó que: “Si tuviera que elegir uno de mis temas favoritos de Tool, pondría el homónimo del álbum, Aenema . Es un poco catastrófico y destructivo, pero ayuda a tener una perspectiva de dónde estamos”.

Es necesario recordar que Boric no sólo es fánatico del rock y el metal sino que, hace unos meses atrás declaró su gusto por Taylor Swift tras descubrir su música en medio de la pandemia. “Folklore” es su álbum favorito.

“Me siento Swiftie” señaló el presidente electo. El club de fans “The Swift Society” compartió una fotografía con Gabriel sosteniendo una imagen de la cantante.

