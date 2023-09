Actor español es detenido por abuso sexual en Festival de Venecia

El actor español, Gabriel Guevara, fue detenido este sábado acusado de abuso sexual.

La polémica salió a la luz gracias al medio Socialité, donde se mencionó que el actor de 22 años contaba con una orden internacional de arresto de Francia, por lo que fue arrestado por la autoridad policial italiana mientras era parte del Festival de Venecia.

El programa que informó el hecho, se puso en contacto con su madre, quien defendió la inocencia de su hijo y desmintió que haya estado en Francia. “¡Ay, qué mentira! No ha pisado Francia desde que era pequeño, no he hablado con él esta semana”, comenzó señalando la vedette.

“Él nunca ha hecho nada con nadie, además, no va a Francia. No ha vuelto a Francia desde el año 2015. Nunca ha habido violencia sexual”, concluyó Marlène Mourreau.

Guevara, conocido por su participación en la película Culpa Mía y en la versión española de Skam, se encontraba en Venecia para recibir el premio al Mejor Actor Joven otorgado por Filming Italy el pasado sábado 3 de septiembre.

Sin embargo, tras conocer la noticia de la detención, la organización del Premio Filming Italia a la Mejor Película 2023, informó que “ha suspendido cualquier reconocimiento por precaución, en espera de la naturaleza de los hechos que conciernen y con total confianza en que la justicia seguirá su curso”.

