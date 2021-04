Gabriela Segura, periodista de CHV Noticias y TNT Sports, tuvo un importante desafío el pasado domingo durante la transmisión del partido entre Santiago Wanderers y Unión La Calera: Debió reemplazar a Claudio Palma.

El relator no pudo seguir viendo el compromiso desde los estudios del canal justo cuando convirtieron los porteños, motivo por el cual la reportera de cancha, que se encontraba en Valparaíso, tuvo que salir al paso y asumir su rol para poder llevar los detalles del encuentro a los televidentes.

“Hay gol de Wanderers. Tenemos que ser muy honestos, se nos cayó la señal en los estudios centrales de Santiago”, reconoció Palma.

“Sí, Claudio, te puedo comentar cómo fue la jugada. Justamente Aldrix (Jara) que estaba de centrodelantero, aprovecha de robar una pelota en la mitad de la cancha. Es una jugada que se desarrolla por el sector de derecho del campo de juego”, cuenta Segura.

Ante este escenario, el relator le dio el pase a la periodista de 29 años. “Se la va a jugar la Gaby relatando desde Valparaíso, cómo no, sabe mucho de fútbol, mientras vuelve la señal acá. Vamos, Gaby”, la animó.

Sobre su experiencia, Gabriela contó que “todo lo que pasó el domingo fue realmente una locura. Yo estaba haciendo cancha para TNT Sports en el partido de Santiago Wanderers con Unión La Calera cuando me di cuenta que había un gol de Wanderers y no escucho que lo gritara Claudio Palma”.

“Primero pensé que todavía no lo habían visto por el desfase, pero después me doy cuenta que efectivamente no lo habían visto, él mismo dice que habían perdido la señal y fue como ‘ya, tengo que hablar, tengo que salir adelante con esto’. Estaba nerviosísima, sentía que me iba a desmayar, tiritaba entera. Porque es difícil, de partida no tengo muy buena vista, tenía a los jugadores pero no se veía muy bien, pero había que hacerlo”, agregó.

“Al final siento que Claudio también me respaldó harto, me pudo entregar un montón de apoyo moral para enfrentar la situación. Y bueno, le dimos con ese intento de relato, creo que hablar de relato es un poco agrandado, porque no lo fue. Pero pude comentar un poco la jugada, pude interactuar también con los que estaban en el estudio y creo que pudimos hacer algo entretenido”, manifestó.