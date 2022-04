“Voto de infidelidad”: Gaby Hernández reveló detalles de la relación abierta que tenía con su marido

Divertidas anécdotas fueron las que contó la actriz nacional Gaby Hernández, revelando el particular “acuerdo” que tenía con su marido, con quien estuvo emparejada por varios años.

En entrevista con Pero con Respeto, la artista no ocultó que mantenía una “relación abierta” con su esposo, el antropólogo uruguayo José María Montero, a quien conoció en México.

“Éramos almas gemelas”, dijo la mujer de 83 años. Incluso, dio a conocer un viaje de 101 días en el que Montero participó de un experimento en una balsa, donde se estudiaría el comportamiento humano junto a seis mujeres y cinco hombres.

“Lo invitaron porque era muy buen marinero. Estaba haciendo su tesis de antropología, quería terminarlo porque después tuvo una beca y nos fuimos a Estados Unidos”, relató.

Consultada por Julio César Rodríguez si el hombre había pasado los días “invicto”, Hernández respondió tajantemente: “No. ¿Tú crees que era tonto? Jaja. Yo le di permiso. Es que era implícito. Era una pareja abierta”.

“Él (me) dijo: ‘Sí, tuve relaciones, pero no era muy cómodo’. Me contó con quién había sido y a quién había tenido que rechazar”, contó la actriz con total naturalidad.

Durante la entrevista, la misma artista admitió que “siempre fuimos un amor libre” con su marido, aclarando que desde un primer momento le comentó: “Yo te hago voto de infidelidad (…) No pienso estar toda mi vida con un hombre, me voy a aburrir”.