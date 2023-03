“Mi ángel me cuida”: Gala Caldirola celebró en sus redes al revelar buena noticia tras dudoso diagnóstico de salud

La semana pasada, Gala Caldirola preocupó a sus seguidores al compartir un emotivo texto en el que reveló que viajó a México para realizarse una serie de exámenes debido a un dudoso diagnóstico mamario.

“Estoy muy agradecida porque las pruebas que me hicieron serán clave para mi diagnóstico”, dijo en aquella oportunidad, a lo que agregó que “sigo a la espera de saber cuál es el próximo paso” y que “todavía no hay nada claro”.

Junto con ello, la modelo habló sobre la importancia de hacerse chequeos de manera constante con el fin de prevenir enfermedades. “Si no te das cuenta a tiempo, se puede convertir en un infierno”, dijo, enfatizando en lo relevante que resultan las inspecciones mamarias.

Aunque no reveló mayores detalles sobre el diagnóstico o los resultados de los exámenes, sí, diversos usuarios comentaron que Caldirola dejó entrever que había algunas sospechas de un cáncer mamario.

Sin embargo, a siete días de compartir la publicación, la ex chica reality nuevamente recurrió a sus redes sociales para informar que, afortunadamente, recibió buenas noticias en torno a su salud.

“Hoy me dio muy buenas noticias el especialista, mi ángel de la guarda me cuida y gracias a todos los que me mandaron energía linda. De verdad fue recibida”, escribió en una historia, desatando el alivio entre sus seguidores luego de la preocupante noticia.

Revisa la historia a continuación: