La modelo española Gala Caldirola celebró el Día de los Enamorados publicando en redes sociales una sesión de fotos junto a su esposo, el lateral de Flamengo Mauricio Isla.

La ex chica reality compartió imágenes de la pareja posando desnudos y abrazados frente a las cámaras, en el marco de los festejos por San Valentín.

“Cuando no queden huesos seremos luz, espacio y tiempo”, escribió Gala en la publicación que subió a su cuenta de Instagram.

Pese a que la misma modelo hispana reveló que vivieron momentos complejos como pareja a comienzos del año pasado, en septiembre ambos se refirieron a la posibilidad de tener otro hijo en conversación con el Live #PijamaParty, conducido por Martín Cárcamo y Diana Bolocco.

Caldirola aseguró en ese momento que el Huaso “no me deja en paz, quiere puro que me quede embarazada. Soy yo la que no quiero”.

Por su parte, Isla dijo que Gala “es muy joven, tiene 5 años menos que yo. Claramente que mi mujer no ha perdido sus ganas de seguir triunfando, de llegar a la TV y de disfrutar a sus amigos. Ahora en Brasil voy a viajar mucho, voy a jugar mucho, entonces ella también necesita su vida”.

“Y una de las cosas era eso, poder tener un hijo ahora y así más adelante ella ya podía disfrutar. Pero nos salió negativo todo, así que ahora va a disfrutar y no sé cuándo ella va a decidir tener un hijo. Ojalá no sea en 5 ó 6 años más en que voy a estar hecho pebre”, agregó.