“Él tiene una forma de ver la vida muy diferente a la mía. Yo tengo una manera de afrontar las situaciones muy diferentes a las suyas. Lo que a mí me gusta hacer en el día a día, es muy diferente a lo que a él le gusta hacer“.

Esa fue la comentada reflexión que Gala Caldirola compartió durante una entrevista con su pareja, Mauricio Isla, y que causó revuelo en redes sociales, donde la cuestionaron por -según interpretaron usuarios- no estar en la misma pagina que el Huaso.

Tras esto, la modelo salió al paso de estos comentarios compartiendo en su cuenta de Instagram un video junto al seleccionado nacional y unas palabras ante la polémica.

“Muchas personas quieren escuchar que la vida es siempre de color rosa pero es hora de que entiendan que los cuentos de hadas no existen. Tampoco existen relaciones perfectas”, escribió.

Junto a esto, añadió que “el amor es una decisión no una condición. Tiene etapas de mucha pasión y etapas frías”.

“Hay días que estamos en todo de acuerdo y sentimos que podemos tocar el cielo. Y días que no llegamos a ningún punto de encuentro, pero no sean taaaaaan sensibles”, sinceró.

Además, manifestó que “no todo es blanco o negro y una relación no se trata de si hoy nos dijimos te quiero o no te quiero. No confundan el enamoramiento con el amor. El enamoramiento es esa etapa en la que de manera superficial todo se ve perfecto, no hay dudas ni defecto. El amor es mucho más profundo y complejo”.

“El amor es tomar la decisión de estar en las buenas, en las malas, en las virtudes y en los defectos, en las dudas y los proyectos. Y si hay etapas complicadas y aún así te mantienes en ese lugar, es porque decides amar. De una forma consciente y real”, declaró.

Finalmente, Caldirola recomendó a todos que “olviden al príncipe y la princesa. Aquí venimos a ser nosotros mismos y a ser honestos. Te admiro como hombre, te admiro como papá y todo lo demás queda para nuestra intimidad”.