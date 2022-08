Gala Caldirola desmiente rumor sobre supuesta relación con Mauricio Pinilla: “Yo me siento bien sola”

Gala Caldirola estuvo invitada en el reciente capítulo del programa Podemos Hablar de Chilevisión, donde aprovechó de desmentir los rumores sobre una supuesta relación con el ex futbolista Mauricio Pinilla.

El hecho fue difundido por el periodista Sergio Rojas en Me Late Prime de TV+, indicando que “se juntaron a comer ellos dos solos y nuevamente se va con Mauricio Pinilla. Mauricio Pinilla llega al departamento con Gala Caldirola y el hombre abandona las dependencias a eso de las 6 de la mañana del día siguiente”.

“A los minutos después llega Mauricio Isla para buscar a la niña para llevarla al colegio, entonces Mauricio Pinilla se tenía que ir antes de que llegara“, aseguró.

Ante estos dichos, la española se quejó que constantemente es consultada sobre su situación sentimental: “Me llega a sorprender la gente que le interesa tanto mi situación amorosa. Me preguntan con quién estoy, con quién me voy a la cama, con quién me despierto, por qué no vuelvo, etcétera”.

“Yo me siento bien sola, estoy feliz, enfocada en la pega, en mi hija, no estoy replanteándome la posibilidad de nada, ni con él ni con nadie”, aclaró.

Respecto a lo expresado por Rojas, la actual participante de El Discípulo del Chef sostuvo que “es muy divertido, partiendo de la base que mi hija va al jardín en la tarde. De partida entra a la 13:30 de la tarde, entonces no sé a qué vendría el Mauro a las 6 de la mañana (…) La información por ahí es un poco rara“.

“Yo me mudé hace un par de meses y con c… han ido mis amigos a la casa, entonces imagínate voy a meter a una persona”, agregó Gala, quien cuestionó la fuente que entregó dicha información.

Finalmente, le envió un directo mensaje al periodista de Me Late. “Sergio Rojas, lo único que te puedo decir es que no sé por qué estás tan preocupado de lo que pasa en mi cama, mejor preocúpate de lo que pasa en la tuya“, declaró.