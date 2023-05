Gala Caldirola desmintió nuevo romance con hilarante video: “Terminamos, ni un día duramos”

Gala Caldirola sorprendió a todo Chile al revelar su relación con Mauricio Pinilla, tras más de dos años de haberse separado del padre de su hija Luz, Mauricio Isla.

Sin embargo, aún más sorprendidos quedaron sus seguidores al darse a conocer la separación entre ambos.

A menos de un mes de hacer público su romance, la pareja eliminó todas sus fotos de las redes sociales, por lo que se comenzó a especular sobre un distanciamiento entre ambos.

Un medio farandulero fue más allá y fotografió a la modelo junto a un hombre, al que apuntaron como la posible causa de la separación con Pinigol.

“¿Será por él?”, escribieron en una storie, a lo que la española respondió entre risas “Marcelo Figueroa, amigo, no salgo más contigo. Qué risa jajajajajaj”.

Posteriormente, la ex chica reality compartió un video donde entre risas le dice “pero amigo, no me pediste ni pololeo”. Ante ello, él le responde “ya sabí (sic) qué más, terminamos”.

“Terminamos, ni un día duramos”, remata Gala sin aguantar la risa.

“Me puedo llegar a mear de la risa. Que alguien le avise a Infama que Marcelo Figueroa ya me terminó jajajaj”, escribió en el registro.