Gala Caldirola se despidió de Chile y sinceró motivos por los que abandona el país: “Yo decido volver”

Esta semana se confirmó que Gala Caldirola abandonará Chile para regresar a su natal España tras casi una década en nuestro país. Así lo reveló su propio amigo y representante, Suro Solar, quien aseguró que partirán rumbo a Europa dentro de pocos días más.

Si bien no entregó mayor información, como sus planes en el viejo continente o los motivos que los llevaron a emigrar, fue la propia modelo quien publicó un video la tarde de este jueves sincerando su situación.

“Bueno, he intentado hacer este video 80 veces sin emocionarme, pero no lo logro, así que vamos a dejar que las emociones fluyan así como la vida tiene que fluir también”, partió diciendo en su cuenta de Instagram.

“Llegué a Chile hace 9 años y nunca imaginé que se convertiría en un país tan importante y tan especial para mí. Nunca imaginé que terminaría teniendo una pirulina de 5 años correteando por casa”, confesó en el emotivo registro.

Caldirola continuó con su despedida y mencionó que nunca pensó que “formaría una familia, que conocería personas tan bonitas y que construiría una carrrera laboral tan linda”, aunque también mencionó que sus prioridades cambiaron con el paso del tiempo.

“Ustedes saben que a pesar de que tengo gente a la que amo mucho acá, estoy desde hace muchos años lejos de mi familia y esa es principalmente la razón por la que yo decido volver”, aclaró, visiblemente emocionada.

“No me podía ir de aquí sin antes deciros que muchas gracias a todos los que alguna vez me hicieron parte de sus vidas de alguna forma a los que desde que llegué me invitaron a quedarme“, expresó, justo antes de concluir advirtiendo que “no se librarán” tan fácilmente de ella.

“Vendremos mucho de visita. Por supuesto no se van a librar tan fácil, y no me podía ir sin sin daros las gracias a todas esas personas que siempre me mandan tanto cariño“, concluyó Gala en el video.

Mira el video a continuación: