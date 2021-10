En un nuevo episodio del Discípulo del Chef, la modelo española Gala Caldirola y la actriz chilena Renata Bravo protagonizaron uno de los momentos más viralizados de la jornada.

En primera instancia, la comediante comenzó dándole algunos consejos de como cortar el pescado a la ex pareja de Mauricio Isla, quien se tomó con humor los emplazamientos señalando que lo iba a realizar “muy bien” por ella.

En ese momento, la también locutora de radio nacional mostró una sonrisa e intentó darle un pequeño besito a Gala, quien lo correspondió de manera inmediata.

Lee También: Marcianeke aclaró extraño y comentado gesto durante entrevista: “Estaba congestionado”

“Ay Renata nos dimos un besito, me puse nerviosa. Yo soy una persona muy de piel y con mis amigas siempre nos damos topones en la boca, full amistad, en todo caso no me cierro a nada. No sé si Renata sería mi tipo, hay mujeres muy lindas“, señaló la nacida en Alicante.

Sin prejuicios

“No hay prejuicio. Gala viene de Europa, no tiene nada de malo, somos dos amigas que “nos enamoramos” literalmente cada una de la otra entonces la verdad, un beso en la boca, que tiene da lo mismo”, declaró la ex panelista de televisión.

En ese contexto, Gala indicó que es una persona bastante liberal y que podría ser porque viene de Europa, por la crianza que le han dado o por sus experiencias de vida.

“Nunca me he enamorado de una mujer. Sí he estado con mujeres y si se apreciar la belleza de las mujeres. Si siento química y complicidad con alguien no me importa si es un hombre o una mujer, finalmente me gusta la persona con la que me siento cómoda”, reflexionó la española.

“Igual Renata la siento muy amiga, que no se asuste que tampoco la voy a coquetear, es un juego y estábamos bromeando“, aseguró.