“Me parte el alma”: La pena de Gala Caldirola por ir a grabar mientras su hija está enferma

Las cocinas están más en llamas que nunca en El Discípulo del Chef, donde los participantes viven el estrés propio de sacar adelante distintas preparaciones.

Este lunes, los equipos debieron preparar postres fritos: Churros, berlines y sopaipillas.

Cuando el chef a cargo del equipo verde, Ennio Carota, se disponía a entregar las instrucciones a sus discípulos, una angustiada Gala Caldirola lo interrumpió.

Según contó la modelo, su hija está enferma, ya que tiene bronquitis, y debió dejarla sola para acudir a las grabaciones del programa.

“Se levanta y me dice ‘¿por qué no estás cuando me despierto?'”, contó la española con lágrimas en los ojos.

“Hoy es un día más sensible para mí porque mi hija está enferma y hace unos días está así. Yo como madre, todo el mundo comprenderá que me parte el alma tener que dejarla en casa enfermita”, relató.

Al verla evidentemente afectada, Carota le dijo que “si tú necesitas ir a casa y estar con ella, estás en toda la libertad de ir. Tú sabes que nuestra labor es protegerte”.

Sin embargo, Gala comentó que decidió quedarse y competir: “He decidido quedarme acá porque mi hija está con su papá. Va a estar muy bien cuidada y quiero que mi equipo sienta que igual estoy comprometida con ellos. Solo sentí pena en un momento”.