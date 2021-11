Luego de meses rumores, Gala Caldirola e Iván Cabrera pusieron fin al misterio y confirmaron este fin de semana su relación con románticas fotografías y mensajes en redes sociales.

A través de publicaciones en sus respectivas cuentas de Instagram, los ex participantes de El Discípulo del Chef decidieron manifestar su amor a sus seguidores. La primera en publicar fue la modelo española, quien indicó “tus primeras palabras hacia mí fueron… «Eres una mujer increíble, una tremenda mamá y una hermosa persona por fuera y por dentro. Te admiro y te quiero ver sonreír por que te lo mereces. No te frenes, ve por tus sueños, Tú puedes, tú eres capaz»”.

“Ser un amigo es el primer paso. Sin máscaras, sin apariencias. Sólo ser y dejar ser. Y sí, yo soy lo que ven. Espontánea, intensa, honesta y real. Y así me gusta vivir mi vida. Con entusiasmo. Que cada minuto cuente como un recuerdo de por vida. La vida es eso que te sucede entre risas y conversaciones eternas. Sin idealizar ni proyectar, cuando de forma espontánea todo se da”, señaló Caldirola.

Asimismo, reflexionó que “si alguna vez ya no se diera, no importa, porque ante todo somos amigos, somos confidentes, somos compañeros y así nos reconocimos. Me siento yo. Y créanme, no hay nada más gratificante que sentir que ser tú misma es suficiente para ser feliz. Gracias por hacerme sentir así. Yo también estoy aquí para ti”.

La publicación, que acumula más de 160 mil “me gusta”, está acompañada de una serie de postales de ambos a la orilla de una playa.

Cabrera hizo lo propio en su cuenta, junto a otras imágenes en que aparece besando a la finalista de la segunda temporada de El Discípulo del Chef. “Se agradece cuando conoces a una persona auténtica. Sin duda que eso es un regalo, o sea si pasamos lista de todos tus atributos no terminaría nunca. Y quienes tenemos la dicha de conocerte sabemos que eres tremenda mujer, tremenda madre, una tremenda hija, hermana, amiga, profesional”, expresó.

“Eres cero envidia, ayudas a todo el mundo, nunca te he escuchado hablar mal de alguien, buena energía! Sencilla, auténtica, ven? No pararía nunca”, agregó el ex integrante de Yingo, quien detalló que con Caldirola se están “reconociendo día a día, paso a paso, cara a cara y alma con alma”.

Finalmente, cerro: “Demostremos al universo que si nos juntó fue por algo lindo. Yo también estoy para ti siempre. Brilla! Sigue creciendo porque hoy no eres ni la mitad de lo que realmente alcanzarás ser en tu vida, ¡eres capaz de todo y más! Que nadie apague la luz de tu sonrisa”.

Recordemos que ambos se conocieron durante las grabaciones del programa culinario de Chilevisión, donde formaron una estrecha amistad que finalmente se convirtió en un vínculo de carácter amoroso.