Durante las últimas horas, en redes sociales se comenzó a viralizar el reencuentro entre Aylén Milla y Oriana Marzoli, quienes decidieron realizar un live para hablar sobre algunos de sus conflictos personales.

El principal pelambre que sacó más reacciones en las redes fueron las palabras dirigidas a la ex pareja de Mauricio Isla, Gala Caldirola, con quien ambas tuvieron problemas en un reality pasado.

“No debería haberla agarrado con ella sino que con él“, dijo Aylén con respecto al italiano Marco Ferri y su relación tormentosa que mantuvo dentro del encierro.

Por su parte, Oriana se refirió de manera irónica ante Gala, riéndose de la conversación que tuvo Gala con Aylén en el momento que hicieron las paces y recordando el momento en el cual la imitaron. “No se puede ser tan buena en esta vida”, comentó Orianda.

“¡Supérenlo mujeres dementes! Pasaron 7 años, fui mamá, construí una carrera estable, conocí personas maravillosas, viajé, viví en tres países diferentes ¿Qué hicieron ustedes aparte de ver el reality repetido mil veces y conspirar en contra de mí?”, respondió Gala en la publicación de la página de Instagram Realityculiao.

Otro de los mencionados en el live fue Luis Mateucci, ex novio de Orianda, quien quería saber si tenía en la actualidad alguna pareja. Sin embargo, el modelo argentino solo se acotó: “¿No hay otro ex en la vida de oriana? Todos los meses me dedica un programucho de Youtube. ¡Dios!”.

Revisa un extracto de la conversación aquí