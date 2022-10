Regaló procedimientos estéticos y dentales: Así fue el lujoso cumpleaños de Gala Caldirola

El festejo comenzó durante la noche del sábado y se extendió hasta las 04:00 de la mañana del domingo en un bar de Vitacura. Se trató del cumpleaños número 30 de Gala Caldirola, ex participante de El Discípulo del Chef, quien sorprendió a sus invitados con una serie de regalos repartidos en una piñata.

Los premios iban desde blanqueamientos o limpiezas dentales, hasta ropa y bolsos que son parte de una colección que la influencer lanzó junto a una marca. Todo esto sorteado aleatoriamente en una piñata dorada con forma de estrella y que llevó a que más de alguno se lanzara al suelo para obtener uno de estos cupones.

La fiesta que contó, además, con la participación de diversas tiendas y fue destacada por la propia cumpleañera.

En conversación con LUN, Gala expresó que “a pesar de que no pude estar con mi hermano y papá, yo creo que ha sido el cumpleaños más especial que he tenido. Estoy muy feliz porque estoy estable laboralmente, en mi familia, me encuentro rodeada de gente maravillosa y puedo trabajar en lo que me gusta”.

Entre los invitados estuvo Bruno Zaretti, ex Axé Bahía, quien destacó que “estuvo increíble, la pasé muy bien, hubo mucha producción. La presentación, la decoración, la torta…todo se veía muy cuidado, es que Gala tiene mucho arrastre con las marcas”.

Por otro lado, Laura Prieto -quien también fue parte del evento-, señaló que “Gala se veía muy contenta porque estaba todo su círculo cercano. La pasamos increíble, había mucha pizza, crudos, cositas dulces. Y bueno, con la piñata hubo hasta regalos”.

Pero el representante y amigo de Caldirola, Suro Solar, fue enfático en aclarar que tanto los regalos como la comida o la propia torta no fueron parte de un “canje”, sino que “las marcas regalaron estas cosas“.

“No es que Gala tenga que subir algo a cambio de eso. Son marcas que han trabajado años con ella y que quisieron estar“, dijo al medio citado.