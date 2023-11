Gala Caldirola y separación con Mauricio Isla: No quería que mi hija tuviera carencias

Gala Caldirola habló de su maternidad, el rol de Mauricio Isla como padre, la relación que llevan después de su separación y las dificultades que atravesó después de tomar esa decisión en su programa web “Va de mí”.

La ex chica reality aseguró que antes de terminar su relación con el futbolista, replanteó esa posibilidad muchas veces, pensando en el bienestar de su hija: “No quería que ella tuviera ninguna carencia, por así decirlo y trabajo todos los días para que, de hecho, ella no lo sienta, a pesar de que estamos separados y sigamos siendo una familia. Pegote. Unidos”, expresó.

En esa misma línea, la modelo aseguró que mantiene una muy buena relación con Isla: “Intentamos llevarnos bien, nos tenemos respeto, mucho cariño”.

Asimismo agregó: “Lo voy a querer y respetar siempre porque creo que es lo más sano y creo que es la energía que mi hija también reciba”. Su hija, quien estaba en la entrevista con ella, aseguró que sus padres son muy buenos con ella.

Caldirola confesó que ella no esperaba quedar embarazada, puesto que llevaban un año de relación con Mauricio Isla, sin embargo, ambos eligieron seguir adelante con el embarazo y tuvo muy buenas palabras para el deportista: “Tengo la suerte de que también es muy buen papá”, señaló.

En esa misma línea valoró la posibilidad que tuvo de dejar de trabajar y dedicarse a tiempo completo a cuidar de Luz Elif durante sus primeros dos años, de vida, sin embargo, mencionó que no contempla la idea de volver a ser madre a menos que tenga una pareja estable.

“Ya estoy viviendo de alguna forma lo que es estar sola con una niña en muchas ocasiones. No digo que el papá no sea presente, es súper presente, pero si ser madre separada ya es difícil, no quiero pensar lo que es ser madre soltera. Yo personalmente no lo haría”, aclaró Caldirola.

Finalmente, la modelo también explicó que tuvo un embarazo muy saludable, pero no pudo dar a luz con Epidural, puesto que tras el accidente vehicular que vivió hace años, terminó con los vertebras fracturadas, lo que pudo haberle traído secuelas de por vida.

