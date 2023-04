Gala Caldirola y Mauricio Pinilla comparten su amor con nueva romántica postal: “Gracias por sus buenas vibras”

Tras una serie de rumores en torno a un posible vínculo amoroso, Mauricio Pinilla y Gala Caldirola finalmente confirmaron este viernes su relación a través de redes sociales.

“¡El amor es libre y libremente te elijo! A volar”, escribió el futbolista como pie de la fotografía que, hasta ahora, acumula cerca de 188 mil likes en su cuenta de Instagram.

Ambos utilizaron sus plataformas para compartir las inéditas fotografías en las que ambos aparecen abrazados y besándose, dando cuenta del naciente e intenso amor.

Así, por ejemplo, la española también publicó una postal en sus historias de la plataforma, donde aprovechó de escribir “todo tiene su momento, y que nadie te haga creer que no tienes derecho a empezar de nuevo”.

Misma situación del futbolista quien, tres días después del anuncio, compartió una nueva imagen en la que aparece c0n Caldirola, presuntamente, en el hogar de uno de los dos.

“Gracias por sus buenas vibras”, escribió junto con la fotografía, reconociendo los positivos mensajes que ha recibido luego de dar a conocer la mediática noticia.

“Nuestra relación es sana y sin caretas”

“Es una excelente madre, una partner para todo, una mujer extremadamente cariñosa, preocupada hasta del mínimo detalle. La adoro y lo paso muy bien con ella porque somos muy parecidos”, sostuvo Pinilla este fin de semana a Las Últimas Noticias.

“Siento que con ella he podido ser yo mismo siempre, he podido ser honesto.Nuestra relación es muy sana y respetuosa, no hay caretas”, dijo el ex delantero de Universidad de Chile.

Explicando por qué no se habían referido antes a su relación, Mauricio explicó que “quisimos darnos el tiempo correcto para conocernos bien antes de tomar esta decisión. Ahora estamos seguros de que queremos intentarlo, queremos intentar ser felices“.

“Me siento pleno y sin miedo. Siento que todos tenemos el derecho de volver a empezar de nuevo y buscar la felicidad”., concluyó en conversación con el periódico.

Mira las fotos a continuación: