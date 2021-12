La modelo y ex participante de El Discípulo del Chef, realizó una comentada publicación luego que se dieran a conocer las acusaciones de maltrato y violación en contra de su pareja -o ex pareja- Iván Cabrera.

Las denuncias fueron realizadas por Antonella Muñoz, ex pareja de Cabrera, durante un live de Instagram junto a la periodista Cecilia Gutiérrez. En dicha instancia relató que “cuando conocí a Iván, fuimos a un restaurante, y me dice: ‘¿Por qué estás mirando a la chica del al lado? ¿Oye a ti te gustan las mujeres? ¿Le darías algún beso a una mujer?’. Yo le dije sí, la verdad que sí, y entró por ahí”.

“Me puso trampas. Dejó su celular grabando para escuchar las conversaciones con mis amigas. Hacíamos tríos, me mandaba a buscar mujeres para hacer tríos y poder grabar. Me incitaba para que yo me grabara muy drogada, y él me violó“, añadió.

Luego de esto, Gala subió una foto a su cuenta de Instagram, junto a un mensaje que aludiría a lo revelado. Según dijo, “cada experiencia vivida es una lección aprendida. Soy una mujer de buenos valores y confío en que dios me proteja de las malas intenciones”.

“Lo único que quiero es vivir en paz y armonía con mi hija y conmigo misma. Le deseo lo mismo a todo el mundo”, sentenció la española.

Dentro de lo evidenciado por Muñoz, también hubo un suceso que involucraba a Gala, ya que aseguraba que el bailarín continuaba hablándole y que incluso le envió un video sexual en que aparecería la modelo. “Le mandé un mensaje a Gala. Ella no me respondió nada, solo un ‘Ok, hablaré con él’“, dijo.

Por otro lado, Caldirola eliminó de Instagram todas las fotos en que aparecía con Cabrera, dando paso a una especulación que apuntaría al término de su relación.

Finalmente cabe consignar que el acusado publicó un breve texto en su cuenta de Instagram en el que señaló que “en relación a la entrevista realizada a mi ex pareja, en la que se describen hechos que afectan gravemente mi honra, quiero señalar que mis abogados ya se encuentran analizando las acciones legales pertinentes“.