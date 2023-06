“¿Y si empezamos de cero?”: La nostálgica publicación de Gala Caldirola que hizo recordar a Mauricio Isla

Desde su ruptura con Mauricio Pinilla, Gala Caldirola ha utilizado sus redes sociales para realizar una serie de llamativas reflexiones.

Es que la española ha sorprendido a sus seguidores y seguidoras al publicar nostálgicos mensajes en su cuenta de Instagram.

Y esta no fue la excepción, ya que la modelo posteó una imagen suya acompañada de sentidas palabras.

“Hoy me dije a mí misma… ¿y si volvemos a empezar de cero, tú y yo?”, escribió en la red social.

Ante su mensaje, no faltaron los que le recordaron a Mauricio Isla, su ex pareja y padre de su hija Luz.

Sin embargo, otros salieron a responder que la ex chica reality se refería a empezar una nueva relación con ella misma y no con alguna de sus ex parejas.