“Estoy súper tranquila”: Gala Caldirola habla de la posibilidad de volver con Mauricio Isla

La separación de Gala Caldirola y Mauricio Isla, quienes tienen una hija en común, fue uno de los quiebres más mediáticos de la farándula chilena en el último tiempo.

Ha pasado agua bajo el puente. Ella mantuvo una relación con Iván “Potro” Cabrera que terminó con una fuerte polémica y él se encuentra en pareja con la bailarina Thati Lira.

Sin embargo, la modelo participó en un nuevo capítulo de Pero Con Respeto, de Chilevisión, donde contestó una de las preguntas que más de una persona se hace.

“¿Volverías alguna vez con Mauricio si lo sintiera tu corazón?”, le preguntó Julio César Rodríguez. Ante ello, la influencer respondió que “todos haríamos algo si lo sintiera nuestro corazón”.

Sin embargo, explicó que en este momento ella está enfocada en sí misma: “Yo estoy súper tranquila. Él tiene pareja y yo estoy súper feliz por él. Obviamente, yo ni me planteo la posibilidad”.

“Yo adoro a Mauro, pero él y yo somos distintos. Sería difícil, yo creo, pero lo quiero muchísimo y siempre voy a estar ahí para desearle lo mejor y apoyarlo. El amor siempre está, pero uno tiene que entender y aceptar que cuando una relación no funciona, es mejor no forzarlo”, acotó la española.

Tras su divorcio con el “Huaso” y el polémico quiebre con el Potro, Caldirola aclaró cuáles son sus sentimientos actuales, asegurando que su corazón está “muy en paz”.

“Es muy difícil y muy lindo poder decir eso, porque llegar a sentirte en paz contigo mismo es súper complicado. Yo soy una persona a la que le gusta estar más en relación que sola, pero me he dado cuenta durante este último año que también es bueno estar sola a veces, estar contigo misma”, expresó.

Continuando con la idea, recalcó que aunque “es rico recibir amor, es más rico tener el amor propio y he estado enfocada en eso. Yo siempre creí mucho en la historia del príncipe azul, ahora no sé si creo tanto, pero sí creo en el amor”.

En esa línea, la ex chica reality reveló que no toma sus quiebres como fracasos e insiste en que ahora está tranquila: “Me siento tan bien conmigo misma que no sé si sería tan fácil dejar entrar a alguien a mi vida en este instante”.