A comienzos de mayo de este año, Gala Caldirola anunció su superación con el futbolista chileno Mauricio Isla, con quien contrajo matrimonio en 2019 y tuvo a su primera hija.

A tres meses de la ruptura, la modelo y ex chica reality se sinceró ante las cámaras de El Discípulo del Chef sobre su presente amoroso, asegurando que “mi corazón está muy tranquilo”.

Sobre la posibilidad de comenzar una nueva relación, recalcó que “de momento no está en mis planes, pero uno nunca sabe. Estoy abierta al amor propio“.

“Esta es una nueva etapa en mi vida, donde busco conectar conmigo misma, reencontrarme, hacer lo que me hace feliz. Creo que es súper importante, seas hombre o mujer, que no pierdas tu independencia, que no pierdas tus sueños, que vayas por ellos y que hagas lo que te hace feliz“, sostuvo.

Por otra parte, la modelo Helenia Melán aseguró que junto a Gala son “las solteras más codiciadas” del equipo azul, el cual está liderado por la chef chilena Carolina Bazán. “Prepárense porque siempre vamos a ser cotizadas”, dijo Melán.