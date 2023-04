Gala Caldirola respondió críticas a su relación con romántica declaración: “¿Quién pide permiso para amar?”

Gala Caldirola y Mauricio Pinilla son la pareja del momento. Desde que confirmaron su relación a los cuatro vientos hace algunas semanas, no los hemos visto más que enamorados en sus redes sociales y muchos han celebrado su amor.

Sin embargo, también ha habido quienes los han criticado. Por lo mismo, la ibérica respondió a los comentarios negativos con un largo y emotivo texto en el que habló sobre su vínculo.

“Nos hacemos bien. Justificar el amor está de más. Pero necesitamos expresarnos. Nos conocimos cuando ni siquiera lo buscábamos, conectamos y nos enamoramos sin forzarlo“, comenzó Gala en su cuenta de Instagram.

“Éramos dos personas solteras, con un pasado y una historia vivida, pero sin mentiras ni engaños nos aceptamos y, sin ninguna intención de hacer daño, nos elegimos. Mi pregunta es: ¿Quién pide permiso para amar? ¿Quién está libre de pecado para juzgar una historia que no conocen?“, continuó.

Luego, señaló que Mauricio era una “persona de carne y hueso, imperfecto” y agregó que “probablemente yo tengo más defectos que virtudes”. “Pero, ¿saben lo que nos une? Las ganas de ser felices y lo honestos que fuimos el uno con el otro desde el minuto uno“, dijo.

“Una relación no tiene que ser perfecta, solo real. La gente idealiza personas y relaciones, nosotros no, no buscamos ser la historia del príncipe azul y la princesa. Nosotros buscamos una relación honesta. Yo acepto tu pasado y tu proceso. Tú aceptas mi pasado y mis miedos”, dijo firmemente la modelo.

Respecto a su relación pasada, la europea aclaró que se encontraba separada, por lo que tiene todo el derecho de volver a empezar con su vida amorosa.

“Todos tenemos derecho a reiniciar las veces que sea necesario. Un matrimonio fallido no es una condena, es parte de la vida. ¿Y quién no ha tenido ganas de mejorar y volver a empezar? Si no cumplimos las expectativas de otros, lo siento, pero estamos preocupados de cumplir con las nuestras”, declaró firmemente la modelo.

Por último, Gala disparó en contra de la farándula y la moda de “inventar historias que no son ciertas para crear noticias jugosas”. “La verdad es que estamos en paz. Respetamos los tiempos y después de casi un año de conocernos queremos estar juntos. Solo es cuestión de tiempo para que esta decisión deje de causar confusión“, cerró.