“Que agradezca, porque otra…”: Gala Caldirola respondió dichos en su contra de Luis Mateucci

Durante las últimas horas, la ex chica reality, Gala Caldirola expresó su molestia en una publicación de noticias de farándula, donde comentó la polémica que la involucró tras los dichos del argentino, Luis Mateucci.

Así, a través de cuenta de Instagram, dejó el comentario “que agradezca porque otra se lo tira en la cabeza por bocón. Por hablar y colgarse siempre de las mujeres y por inventar cosas para estar en pantalla. Ridículo”.

Esto después de que, el ahora músico, comentará en el programa Sígueme y te Sigo la mala experiencia que tuvo junto a la española durante una noche en una discoteque tras el encierro televisivo.

“Era un cumpleaños en Amanda, en la parte privada. Ya estaba terminando esta fiesta porque era tarde“, partió diciendo. “Me voy para la barra y estaba con el teléfono en la mano. Se acerca (Gala) y me quiere entregar una rosa, no sé en qué forma, no lo interpreté si fue para bien o para mal”, continuó.

Ante la negativa de su parte, contó que “había un florero con rosas, las agarró y me las empezó a tirar, agarró el florero y me lo tiró. Me mojó entero. Me tiró el florero, las rosas, con agua”.

De esta forma, se armó otra polémica en la farándula nacional, que involucra a dos ex integrantes del reality ¿Volverías con tu ex?, quienes nunca se llevaron de la mejor manera.