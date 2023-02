“Está perfecto ser tal como eres”: Gala Caldirola respondió a críticas por “lo simple” de su vestido en matrimonio

La tarde del pasado viernes, la cantante y bailarina brasileña Flaviana Seeling se tomó la pantalla luego de conocerse imágenes de su matrimonio junto con el empresario Orlando Carmona.

La fiesta de celebración, que comenzó a las seis de la tarde del viernes y terminó a las seis de la madrugada del sábado, estuvo de lo mejor e incluso la novia bailó axé, recordando su pasado en el reconocido conjunto artístico Axé Bahía.

Y hasta la boda llegó su amiga y ex chica reality Gala Caldirola, quien causó revuelo por la forma en que fue vestida.

Las críticas que recibió la española tienen relación con su manera simple y poco llamativa de haberse vestido para la ocasión, lo que motivó que Caldirola saliera a defenderse a través de sus historias de Instagram.

“Creo que hoy en día, a través de las redes sociales, se han creado dos realidades. La que uno muestra, la apariencia, y la que uno vive, que es la real, la que uno es. Probablemente, por mi trabajo o por cosas que he proyectado, la gente piensa que soy superficial, cuando en realidad yo le doy mucho valor a lo simple. Para mí lo importante del evento no es el vestido que llevas“, partió diciendo la modelo.

Luego, la española se tomó el tiempo para darle sugerencias a sus segudiores. “Hoy en día, todo el mundo busca mucho la aprobación en lo externo, porque todo el mundo también se da mucho el derecho de poder opinar sobre ti. Es súper importante que recordemos que la única aprobación que necesitamos es la de nosotros mismos, nadie va a ser feliz por nosotros, nadie va a ir a esa fiesta por ti, nadie se va a poner ese vestido por ti. Puede ser que las personas esperen algo de ti que en realidad no eres, pero es súper importante que no nos perdamos en esa realidad aparente de las redes sociales“, complementó.

“Siento que a través de las redes sociales se está construyendo un mundo de mucha rabia, de mucho enjuiciar, de mucho opinar y las personas se están olvidando de ser, de vivir, de disfrutar el momento. La realidad es la que ves, la que sientes, la que tocas, no lo que hay detrás de una pantalla de teléfono. Entonces, sé tú”, comentó Caldirola en sus historias.

Junto con recalcar que ella se siente una persona simple y que las cosas superficiales no son las que importan, la ex chica reality concluyó su mensaje diciendo que “si alguien esperaba que yo me comprara un vestido Gucci y fuera la más glamorosa del evento, lamento no cumplir con sus expectativas. Pero estoy tratando de cumplir con las mías, esto es lo que yo soy”.

“Y también trato de ser el tipo de persona que quiero tener en mi vida, porque en el fondo a mí me gustan las personas de verdad, las personas simples, las personas que se atreven a ser felices, las personas honestas, las personas que no buscan cumplir con el estereotipo de las personas perfectas”.

“Está perfecto ser tal y como eres, con tus valores, con tus virtudes, tus defectos y siempre amando, cuidando y respetando a los demás. Ser tú mismo es siempre la mejor decisión, le guste a quien le guste o le moleste a quien le moleste”, terminó diciendo Gala Caldirola.