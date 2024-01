Gala Caldirola se refirió a separación con Mauricio Isla: “Trae mucha carga negativa, trae dolor”

Gala Caldirola sorprendió en redes sociales luego de compartir los detalles de cómo fue para ella el proceso de separación con Mauricio Isla. Cabe destacar que esto ocurrió durante el 2021, aunque es ahora que ella se sinceró sobre el tema.

“Cada matrimonio es distinto, cada ser humano piensa de forma distinta, cada niño es distinto”, fue lo que comenzó diciendo sobre los factores que afectan a cada separación.

¿Qué dijo Gala?

“Es una experiencia que trae mucha carga negativa, trae dolor, nostalgia, miedo, porque son muchos cambios”, se sinceró sobre el proceso que debió vivir junto a su ex esposo.

“Pasas de tener estabilidad en todos los sentidos, a tener que conseguir estabilidad sin tu pareja”, contó al medio mtmad en España.

“Nosotros tomamos la decisión de no imponer tiempos correctos (…) Nosotros no somos un matrimonio unido, mas sí somos una familia unida. Y eso se lo hemos hecho saber a la niña, que eso no lo va a cambiar el tiempo, ni las circunstancias”, cerró.

Revisa la publicación en Instagram:

